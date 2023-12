Rugby, prestazione di carattere per la formazione lunigianese che balza al terzo posto in classifica. Il Farafulla conquista il primo successo stagionale contro il Cus Pavia

Termina con la vittoria del Lunigiana Rugby Farafulla l’incontro di Rugby col Cus Pavia, recupero della prima giornata, rinviata in quanto la squadra lombarda non aveva completato formalità burocratiche. Giornata soleggiata anche se si gioca su un campo reso pesante dalle piogge dei giorni precedenti, che prospetta una battaglia fisica. E così sarà. Le due squadre si affrontano a viso aperto, tanto possesso del Pavia, buona la difesa del Lunigiana che poi cerca di colpire in contropiede. Da una di queste azioni nasce l’unica meta dell’incontro, segnata da capitan Federici, schierato nei trequarti, abile a superare la difesa avversaria ed andare a schiacciare in meta. Dalla piazzola infallibile Bertoli per il 7-0 segnato al 20’ del primo tempo.

L’orgoglio dei pavesi porta subito la squadra a cercare di rimediare, ma la difesa stoica, anche al limite del regolamento (si contano due espulsioni temporanee da parte farafullica), non lascia varchi. Fino al fischio finale che libera la gioia dei lunigianesi alla prima vittoria stagionale che proietta al terzo posto in classifica. La partita precedente infatti era finita con un pareggio, in casa, un 9-9 con la squadra del Barbarossa Lodi. Posta in palio suddivisa equamente, con due punti ciascuno in classifica e cardiopalma fino all’ultimo secondo di una partita decisa solamente da calci piazzati, derivanti da punizioni. Il gruppo, a questo punto, è appena sotto al Rugby Milano, prossimo avversario, in terra meneghina, il 17 dicembre.

Monica Leoncini