Rugby: prima giornata di Coppa Italia. Diavoli a Colorno: finalmente un test attendibile

Nella prima giornata di Coppa Italia il Valorugby gioca all’HBS Stadium di Colorno, con inizio alle 15.30. Colorno e Valorugby sono inserite in un girone A dal sapore padano, insieme a Petrarca Padova, Lyons Piacenza e Rangers Vicenza. Al termine delle cinque giornate del girone le prime due accederanno alle semifinali. I pronostici vedono Colorno e Valorugby seconde favorite alla pari dopo il Petrarca, cosicché il duello di questo pomeriggio appare già importante.

Il nuovo regolamento di Coppa Italia disegna un torneo verde d’età: in formazione devono apparire almeno sei atleti U23 (stavolta i giovani Diavoli sono i 2002 Mazzanti, Cenedese, Cuoghi, i 2003 Pisicchio e Ruaro e il 2005 Gherardi) e al massimo due giocatori di formazione straniera. Una norma saggia, con l’effetto di fornire alla Coppa anche un’identità più definita.

Colorno, come il Valorugby, vanta oltre a un’ottima rosa un allenatore prestigioso: l’ex centro azzurro Gonzalo Garcia, in arrivo dai Lyons. Garcia (classe ’84) e Violi (’93) sono stati compagni in nazionale durante la Coppa del Mondo 2015, in Inghilterra. Con loro in quella spedizione iridata anche Lovotti (’89) e Palazzani (’91), oggi veterani dell’Hbs Colorno.

"Conosco molto bene Gonzalo Garcia e lo stimo anche come allenatore - parole di Marcello Violi - Questa, senza nulla togliere al match di Livorno, sarà una partita più attendibile per capire a che punto siamo. Arriviamo all’appuntamento dopo una settimana di intenso lavoro e i due giorni trascorsi insieme per la trasferta di Livorno, una sorta di team building che a volte conta più di tanti allenamenti. Ci approcciamo al match con curiosità di capire il nostro livello".

Tra i Diavoli debutto da titolare per Pierre Bruno. In prima linea ecco Davide Rimpelli, in mediana il neo-arrivato Cuoghi.

La formazione: Bruno; Resino, Majstorovic, Leituala, Colombo; Ledesma, Cuoghi; Amenta, Paolucci, Cenedese; Schinchirimini, Dell’Acqua (cap.); Rossi, Marinello, Dav. Rimpelli. Panchina: Silva, Mazzanti, Favre (foto); Pisicchio, Ruaro; Gherardi, Mastandrea, Pescetto.

Arbitra l’internazionale Piardi.

Non è prevista diretta video.

Coppa Italia, prima giornata: ieri Fiamme Oro-Lazio 64-10, Rangers-Petrarca 7-26, Rovigo-Mogliano 34-15. Riposano Lyons e Viadana.

Marco Ballabeni