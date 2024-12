RUGBY. Prima vittoria in Serie C per i Berserker

Arriva nel derby contro Scandicci la prima vittoria stagionale in Serie C dei Berserker, squadra formata dai gruppi del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli. Il team di coach Firenzani si è infatti imposto 47-29, dimostrando un buon rugby sia nelle fasi statiche che in campo aperto, gestito in maniera efficace dalla mediana composta da Cannas e Rizzello. Nonostante Scandicci sia rimasto in partita fino ai minuti finali, i Berserker hanno sempre condotto in vantaggio la gara sfruttando un Burgassi quasi perfetto sui calci piazzati (sei su sette), oltre alle cinque mete realizzate dai giocatori di mischia, tra cui spiccano quelle di capitan Goretti e del ‘senatore’ Pineschi. Le altre sono state segnate da Cavallaro, Fanciullacci, Rizzello, Tarquini e Banti. Questa, infine, la formazione: Giorgi, Tarquini, Cavallaro, Vincelles, Amodeo, Simoncini A., Goretti, Fanciullacci, Cannas, Rizzello, Tomasulo, Parenti, Banti, Bartolini, Burgassi. A disposizione: Secci, Fontanelli, Passardi, Ancillotti, Cameli, Pineschi.