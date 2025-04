Rugby reggiano: Valorugby in corsa playoff, sfida decisiva a Mogliano

Il weekend del rugby reggiano poggia su tre zampe. La zampa più importante al Quaggia Stadium di Mogliano, nella marca trevigiana, dove i Diavoli capitanati da Bertaccini cercano oggi pomeriggio punti determinanti nella corsa ai playoff; una zampa minore ma non meno vibrante alla Canalina, ove il Valorugby cadetto allenato da Manici ospita alle 15.30 il Rugby Parma nel derby al vertice di C1; e il terzo piedino domattina nel brulicante torneo “Città del Tricolore”, con centinaia di bambini di tutta Italia a sfidarsi tra la Canalina e il Mirabello.

La partita della prima squadra inizia alle 15.30 come quella di C1 e sarà in diretta su The Rugby Channel, sito pay-per-view.

Lo sprint per i play-off scudetto è entrato nella fase più calda. In ballo per gli ultimi due posti di semifinale sono rimaste Petrarca con 56 punti, Valorugby con 52 e Fiamme Oro con 49. Dopo questa penultima giornata, che prevede proprio lo scontro Fiamme Oro-Petrarca, rimarranno gli ultimi 80’ con Valorugby-Viadana, Colorno-Fiamme Oro e Petrarca-Rangers.

Al “Quaggia” di Mogliano i Diavoli di Violi si presentano ancora in emergenza, ma la squadra ha mostrato domenica scorsa nel duello con le Fiamme Oro, vinto 25-22, di saper far fronte alle tante assenze. Out, tra gli altri, Amenta, Dell’Acqua, Pescetto, Ledesma e Colombo, ma Violi ritrova Cenedese e ripropone come numero 10 Newton, che domenica scorsa si è mostrato pienamente all’altezza nonostante dieci mesi fa avesse deciso il ritiro dal rugby giocato.

"Le due vittorie contro Vicenza e Fiamme Oro ci hanno reso confidenti, ora è il momento di dare continuità al gioco e ai risultati - ha dichiarato Marcello Violi - Avremo tutta la pressione su di noi, loro non hanno niente da perdere e sono in forma".

La formazione Valorugby: Farolini; Bruno, Majstorovic, Bertaccini (cap.), Lazzarin; Newton, Renton; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Pisicchio, Schichirimini; Favre, Cruz, Diaz. A disp.: Silva, Dan.Rimpelli, Rossi; Esposito, Cenedese; Cuoghi, Bozzoni, F.Schiabel.

Alla Canalina il derby di C1 tra il Valorugby e il rivale di sempre, il Rugby Parma. I Diavoli cadetti e il Parma cadetto sono secondi e primi nella classifica di C1: entrambe paiono destinate ai play-off promozione ma in palio oggi, come in ogni derby reggiano-parmigiano, c’è qualcosa in più del primato del girone.

Serie A Elite, penultima giornata: ore 14 Viadana-Rovigo, 15.30 Fiamme Oro-Petrarca, Mogliano-Valorugby; domani ore 15.30 Lazio-Colorno, Rangers-Lyons.

Classifica: Viadana 63 punti, Rovigo 61, Petrarca 56, Valorugby 52; Fiamme Oro 49, Mogliano 38, Colorno 34, Rangers 24, Lyons 19; Lazio 7.

Marco Ballabeni