Rugby Rovigo, al barrage di Coppa tutto facile contro Rugby Roma, 66-7

Rovigo, 22 settembre 2024. Nella prima partita ufficiale della Femi Cz rugby Rovigo nel barrage di Coppa Italia, tutto facile per la squadra del neo coach Giazzon che in casa del Rugby Roma Olimpic Club 1930, di due categorie inferiori, mette a segno ben 10 mete, chiudendo la gara col risultato di 66-7 e conquistando l’accesso alla fase a girone.

Una Rugby Roma agguerrita mette pressione fin dai primi minuti ai rossoblù, che però sono bravi a difendere e a non far avanzare gli avversari. Al 9’ vengono segnati i primi punti dai ragazzi di coach Giazzon: mischia in favore del Rovigo nei cinque metri avversari, serie di pick and go ed è Frangini a fissare i primi cinque punti.

Cantini dalla piazzola è preciso, 0-7. Al 14’ la Rugby Roma ottiene un calcio a favore e opta per i pali, l’apertura Valsecchi non converte, risultato che resta dunque invariato.

Nei minuti successivi il Rugby Roma Olimpic Club non demorde e prova varie incursioni nei cinque metri dei rossoblù, i bersaglieri mantengono un buon ritmo in difesa e non permettono un avanzamento dei padroni di casa. Al 26’ buon avanzamento di Bini che apre per Moscardi che a sua volta apre per Ortis che di prepotenza va oltre la linea. Cantini è preciso, 0-14. Al 32’ i padroni di casa sono in touche nei propri 22 metri, aprono l’ovale all’esterno, il rossoblù Berlese è bravo ad intercettare l’ovale e a volare dritto in meta. Anche questa volta Cantini centra i pali, 0-21. Al 37’ Rovigo ottiene il bonus con la quarta meta segnata da Moscardi: il rossoblu con un buon break personale va a marcare, Cantini fissa la trasformazione, 0-28. Al 40’ la Rugby Roma resta in quattordici per un cartellino giallo a Casasanta per avanti volontario: Rovigo approfitta subito della superiorità numerica e trova la quinta marcatura con Tripodo.

Cantini trasforma e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 0 a 35. La seconda frazione si apre in favore dei ragazzi di Cosi, capitano di giornata, che al 45’ aprono il gioco al largo per Sperandio che trova un’altra marcatura per Rovigo.

Questa volta Cantini non converte, 0-40. I bersaglieri non regalano nulla all’avversario, al 50’ è Bini ad andare in meta grazie ad un proprio break, Cantini questa volta è preciso e porta i rossoblu sul 0-47. Al 65’ Giulian esce per un cartellino giallo, due minuti dopo, al 67’, anche la Rugby Roma viene punita con un cartellino giallo a D’Angeli per un avanti volontario; Steolo gioca dunque veloce e con forza si inserisce nella difesa dei padroni di casa e va a segnare altri cinque punti.

Cantini è preciso, 0-54. Rovigo impone il proprio ritmo agli avversari e al 72’ il giovane Cantini riceve l’ovale dai compagni e vola in mezzo ai pali per la prima marcatura personale. Lo stesso Cantini converte, 0-61. Al 78’ la Rugby Roma riesce ad avanzare tra la difesa dei bersaglieri, Zorzi riesce così a marcare la prima meta per i padroni di casa, Valsecchi trasforma, 7-61. A due minuti dal termine i padroni di casa vengono puniti con un altro cartellino giallo a Valsecchi, Rovigo apre velocemente il gioco e trova l’ultima marcatura del match con Lertora in bandierina. Cantini non trasforma e il match si chiude con il punteggio di 7 a 66.

“Siamo contenti dell’esordio dei giovani Bolognini, Rossoni e Cantini che hanno giocato per tutta la partita, dice coach Davide Giazzon. Sicuramente dobbiamo migliorare la nostra attitudine mentale e la disciplina, però siamo soddisfatti della performance dei ragazzi. Ora lavoriamo e ci prepariamo in vista delle prossime partite.”

Formazioni

Rugby Roma Olimpic Club: Pollak (49’ Fabio); Pastore Stocchi, Battarelli (cap.)(41’ Marocchi), Zorobbio (49’ D’Angeli), Zorzi; Valsecchi, Casasanta; Talavou Maaa (50’ Roscioli), Malaspina, Perissa; Cioni (49’ Cappa), Fatucci (41’ Bernasconi); Batisti (49’ Cavallin), Rivas (41’ Vivaldi), Fratini. All. Montella

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio (53’ Diederich Ferrario); Williams (62’ Chillon), Lertora, Moscardi, Bini; Cantini, Visentin (56’ Boscolo); Paganin (56’ Rossoni), Cosi (cap.), Berlese; Ortis, Fourcade (53’ Steolo); Tripodo (54’ Pomaro), Frangini (54’ Giulian), Della Sala (54’ Bolognini). All. Giazzon

Arbitro: D’Elia, assistenti Taggi e Chirnoaga. Quarto uomo: Pier’Antoni