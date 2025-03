Rugby Rovigo, grande festa per i 90 anni della società rossoblù

Rovigo, 18 marzo 2025 – Alla presenza del vicesindaco e assessore allo sport Andrea Bimbatti, del presidente della Femi Cz Rugby Rovigo Francesco Zambelli e del club manager rossoblù Andrea Trombini è stato presentato l’evento di domenica 23 marzo, il 90esimo compleanno della rugby Rovigo Delta.

La giornata inizierà alle 9.30 con la fase di check-in di tutti i giocatori che parteciperanno alla consegna dei Caps (a chi ha indossato la maglia rossoblù) che avverrà al Teatro Sociale di Rovigo. La premiazione terminerà alle 12.30, dopo la quale ci sarà una foto di gruppo in Piazza Vittorio Emanuele II.

Dopo il pranzo, presso la Camera di Commercio, ci si sposterà allo stadio Mario Battaglini per assistere alla partita, il derby contro il Petrarca Padova. Alle 15.40, prima del fischio d’inizio, fissato per le 16, un dirigente del Bologna Calcio consegnerà la maglia a Rovigo, in ricordo del passaggio storico tra i due club. Ci saranno poi i Paracadutisti di Ferrara che porteranno in campo il pallone di gioco.

I rossoblù entreranno invece in campo accompagnati dalla Fanfara dell’associazione nazionale Bersaglieri di San Donà di Piave che suonerà il Flick Flock.

Tra primo e secondo tempo i giocatori premiati alla mattina, entreranno in campo, percorrendo il corridoio formato dalle giovanili del territorio (impegnate la mattina in un concentramento), per salutare il pubblico del Battaglini. Chi invece giocherà la partita, verrà premiato al termine del match. La partita non sarà trasmessa sulla Rai, ma ci sarà però RaiSport per un servizio che verrà poi trasmesso la sera durante la Domenica Sportiva.

“L’idea dei festeggiamenti per il 90esimo anno della Rugby Rovigo richiamano tutto il territorio per elogiare la città, il Battaglini e l’importanza di continuare a dare credito a questo sport, per le emozioni che ha sempre portato al pubblico di Rovigo, ha detto il presidente Zambelli. L’evento sarà un’occasione per onorare, premiare e ricordare i ragazzi che in 90 anni hanno fatto parte della prima squadra e che hanno permesso che il rugby e Rovigo fossero riconosciuti ad alti livelli. Festeggeremo la giornata poi con il Derby d’Italia, confidando e testimoniando di quanto il Battaglini sappia riempirsi di tifosi e appassionati. Godiamoci la partita, che rappresenta la simpatia e l’antipatia tra queste due città e tifoserie, che vivono il rugby da molti anni".

Per il Club Manager rossoblù Andrea Trombini, “è stato un percorso bellissimo, l’emozione più grande è quella di aver ricevuto tanto affetto dai giocatori contattati, dalle famiglie, mogli e fratelli, da coloro che pensavano che la Rugby Rovigo si fosse scordata di chi aveva vestito la maglia, ma non è così. Sarà un grande evento sportivo, culturale e sociale. Ci saranno molti giocatori che torneranno allo stadio e avranno modo di ritrovarsi con le proprie generazioni. Ringrazio il Petrarca Rugby per aver accettato l’opportunità di giocare questa partita in un giorno così importante per la città di Rovigo. Voglio ringraziare il Comune di Rovigo che ci ha permesso di sviluppare questo progetto. Ringrazio gli storici per l’aiuto nella realizzazione della lista dei 729 giocatori rossoblù e per tutto il materiale fotografico: Luciano Ravagnani, Roberto Roversi, Ivan Malfatto, Giampaolo Donzelli, Alberto Gambato e Alberto Guerrini per l’aiuto durante questo lungo percorso".

La Femi Cz Rugby Rovigo in occasione del big match con i campioni d’Italia del Petrarca Rugby indosserà una maglia celebrativa dei 90 anni del club.

“Domenica sarà un evento importantissimo non solo per la storia della Rugby Rovigo Delta, ma un traguardo per il club e per la città di Rovigo, segno di quanto sia strutturata la società, ha affermato il vicesindaco Andrea Bimbatti. Essere presenti ci onora, come Amministrazione volevamo essere parte dell’organizzazione dell’evento. Sarà una giornata con una parte emozionale e sentimentale. Si ritroveranno a Rovigo molti giocatori che hanno scritto la storia del Club, questo sarà anche d’ispirazione per i giovani, per raggiungere traguardi di crescita personale e del territorio. La grande festa terminerà con la partita che penso sia la più importante del panorama rugbistico italiano, dopo la Nazionale, il Derby d’Italia con Petrarca. In palio ci sarà anche l’Adige Cup, trofeo che le due squadre si contendono da anni. Vogliamo un coinvolgimento di tutti i rodigini, non solo degli appassionati: il rugby è patrimonio della città e vogliamo che questo simbolo sia elogiato. Consegneremo ai commercianti del centro un cap da poter esporre in vetrina, simbolo di quanto Rovigo è legata ai colori rossoblù. In settimana si concluderanno anche i lavori della Tribuna Ovest, poi con il termine della stagione sportiva, compatibilmente con gli impegni del Mondiale Under20 che si svolgerà a Rovigo, inizieranno i lavori per uno stadio più moderno.”