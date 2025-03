Rugby Rovigo, successo convincente in casa del Colorno: 57-7

Un successo con bonus per i rossoblù di Davide Giazzon che dopo la sconfitta di sette giorni fa in casa contro il Petrarca Padova si rifà con un rotondo successo contro il Colorno. Cinque punti fondamentali in classifica e una prestazione convincente, anche se la prima meta, poi trasformata, è dei padroni di casa. Dopo di che, solo rossoblù. Il match inizia con il piede sull’acceleratore per i padroni di casa che al 4’ riescono ad eludere la difesa dei rossoblù e a trovare la prima marcatura in mezzo ai pali con Pavese. Ceballos trasforma, 7-0. Al 10’ Rovigo guadagna un calcio a favore, opta per i pali, Thomson è preciso, 7-3. Al 18’ i rossoblù mettono ritmo nel proprio gioco, in attacco nella zona rossa del Rugby Colorno macinano metri, Moscardi riceve l’ovale e di prepotenza trova la prima meta per Rovigo. Thomson converte, 7-10. Al 35’ Rovigo gioca veloce con Thomson l’ovale in prossimità dei cinque metri avversari, Pavese commette fallo e viene punito con un cartellino giallo. I rossoblù sfruttano subito la superiorità numerica, drive positivo che porta oltre la linea Giulian. Thomson aggiunge la trasformazione, 7-17. Pochi minuti dopo è ancora Rovigo ad avere la meglio sugli avversari; i ragazzi di coach Giazzon risalgono il campo, serie di pick and go sui cinque metri del Colorno, ovale aperto al largo per Belloni che trova la terza marcatura per i bersaglieri. Thomson è ancora una volta preciso, 7-24. Al termine della prima frazione i rossoblù trovano la marcatura del bonus con Diederich Ferrario che in velocità si inserisce nell’azione e vola oltre la linea. Thomson converte e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 7 a 31. Il secondo tempo inizia a favore di Rovigo che al 42’ dopo una touche, con il buon drive avanzante va in meta con Giulian. Thomson converte, 7-38. Al 63’ Manni del Colorno viene punito con un cartellino giallo per comportamenti scorretti nei confronti del rossoblu Frangini, Rovigo in superiorità numerica. Il tabellone viene aggiornato nuovamente al 70’ con una nuova marcatura di Rovigo: Thomson di prepotenza riceve l’ovale, riesce a superare la linea di difesa di Colorno e a schiacciare oltre la linea. Lo stesso Thomson trasforma, 7-45. Al 76’ Rovigo si impone nuovamente sull’HBS Colorno, ovale aperto ai tre quarti ed infine all’ala a Belloni che vola in bandierina. Da posizione angolata Thomson non centra i pali, 7-50. Al 80’ Zottola viene punito con un cartellino giallo: Colorno ottiene dunque una touche in prossimità dei ventidue dei rossoblù, ma commette un avanti e non riesce così ad avanzare il campo per segnare ulteriori punti. Nell’ultimo minuto del match i padroni di casa recuperano l’ovale, aprono il gioco ma Mostert è bravo a recuperarlo velocemente e ad intercettare l’azione. Il sudafricano vola dunque in meta, Thomson, nominato poi player of the Match, converte e la partita si conclude sul 7 a 57. “Poteva essere una partita molto difficile, dice coach Davide Giazzon, ma i ragazzi sono stati bravi ad avere una reazione. Colorno arrivava da tre partite molto buone, penso però che oggi siamo stati performanti in tutte le aree, l’atteggiamento al termine di non concedere una meta, è stato davvero molto positivo.” HBS Rugby Colorno v Rugby Rovigo Delta 7- 57 (7-31) Marcatori: p.t.: 5’ Pavese tr Ceballos (7-0); 11’c.p Thomson (7-3): 18’m. Moscardi, tr. Thomson (7-10); 32’m. Giullian tr. Thomson (7-17); 37’ m. Belloni tr.Thomson (7-24) 40’ m. Ferrario tr Thomson 7-31); s.t.: 43’ m. Giullian tr.Thomson (7-38), 70’ m.Thomson tr. Thomson (7-45); 76’ m. Belloni (7-50); 81’m. Mostert tr Thomson (7- 57) HBS Rugby Colorno: Fernandez; Abanga (57’ Corona), Ceballos, Pavese, Batista; Hugo (47’ Artusio), Palazzani; Waqanibau, Popescu (62’ Manni), Mengoni (45’ Koffi); Butturini, Roldan (62’Mugnaini); Lastra Masotti (43’ Leso), Ferrara(62’Nisica, sostituito 68’ da Ferrara), Ascari (41’Lovotti). All. Gonzalo Garcia Rugby Rovigo Delta: Mostert; Lertora, Ferrario, Moscardi, Belloni; Thomson, Chillon (75’ Krsul); Casado Sandri (53’Paganin sot.60’ Ortis 75’ Sperandio), Cosi, Sironi; Ortis (60’Steolo), Ferro (cap.) (40’ Zottola); Walsh (24’ Leccioli), Giulian(47’Frangini), Sanavia (55’ Della Sala). All. Davide Giazzon Cartellini: 35’ giallo Pavese (COL); 64’ giallo Manni (COL); 78’ giallo Zottola (ROV)