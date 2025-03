Rugby ’Sei Nazioni’. Pavanello: "Siamo la casa degli sport». Tanto azzurro al Macron Campus. L’Italia pronta a sfidare le inglesi

Domani prende il via l’edizione 2025 del Women’s Six Nations di rugby e la Nazionale femminile è attesa all’esordio, domenica, sul campo dell’Inghilterra. I vertici della Fir, lo staff tecnico e le giocatrici ospiti al Macron Campus, sede del brand che dal 2017 è partner tecnico, per presentare il percorso che Elisa Giordano e compagne affronteranno a partire dal prossimo weekend. La presentazione del Women’s Six Nations nella ‘Sala dei Sogni’ del Macron Campus. Presenti Antonella Gualandri, vicepresidente Fir, Fabio Roselli, ct della Nazionale, Sofia Stefan, vicecapitana delle Azzurre, Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna, Silvia Pizzati, ex azzurra e consigliera federale con delega al rugby femminile, Luciano Chillemi, responsabile comunicazione istituzionale e customer care di Vittoria Assicurazioni e il ‘padrone di casa’ Gianluca Pavanello, ceo di Macron.

"Il Macron Campus è la casa di tutti gli sport, e il rugby rappresenta una grande fetta della nostra storia passata, presente e futura. – dice Pavanello –. Siamo felici di ospitare la Nazionale femminile alla vigilia di una nuova stimolante avventura in un torneo così prestigioso".