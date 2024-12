Rugby serie A. Domenica il duello con Parabiago. Cavalieri, serve la gara perfetta

Una squadra che ha vinto cinque delle sei partite sin qui disputate, e che battendo Paese nella scorsa giornata di campionato si è presa la vetta del girone 1 "elite" della competizione. E’ l’identikit del Rugby Parabiago attuale capolista, il prossimo avversario dei Cavalieri Union, che arriverà a Iolo domenica prossima. Il sodalizio milanese allenato da Daniele Porrino ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: solo il Petrarca Padova "B" è sin qui riuscito a battere il sodalizio lombardo lo scorso 27 ottobre, peraltro di misura (15-14). Per il resto, Parabiago ha battuto Cus Torino (28-22) Biella (31-20) Verona (37-26) Capitolina (24-17) e Rugby Paese (31-17). Bastano questi risultati per farsi un’idea: in un raggruppamento caratterizzato da una grande situazione di equilibrio, in cui basta una singola azione portata a termine positivamente o al contrario una disattenzione per passare da una vittoria quasi certa ad una sconfitta nel giro di pochi minuti (e gli uomini di Alberto Chiesa lo hanno imparato a loro spese). La banda Porrino dà quindi l’impressione di essere una formazione sì solida, ma soprattutto cinica ed abituata a gestire i momenti-clou delle gare "punto a punto": non si arrivare del resto a quota 26 punti per caso, nel girone che comprende tutte le migliori squadre della scorsa annata.

Capitan Puglia e soci restano ottavi a quota 9, limitando i danni a seguito della sconfitta di domenica scorsa in Abruzzo contro l’Avezzano. I "tuttineri" sono riusciti a tornare a Prato comunque con un punto, ma la settima piazza occupata da Capitolina dista adesso sette lunghezze. La sfida di domenica prenderà il via alle 15 al Chersoni e sarà la penultima gara del 2024 per i Cavalieri: dopo un’altra settimana di pausa, il gruppo chiuderà l’anno sfidando Torino il 22 dicembre. Lo scorso fine settimana, la nota positiva è arrivata dalla "cadetta" impegnata in Serie B, che si è aggiudicata il derby con Livorno (24-21).

Giovanni Fiorentino