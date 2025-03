Rugby Serie A Elite. Diavoli belli e pimpanti: Fiamme Oro al tappeto

Valorugby

27

Fiamme Oro

22

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Bruno, Leituala (72’ F.Schiabel), Bertaccini (cap.), Lazzarin (66’ Bozzoni); Newton, Cuoghi; Ruaro, Sbrocco (66’ Esposito), Paolucci; Pisicchio (72’ Dell’Acqua), Schinchirimini; Favre (66’ Rossi), Cruz (62’ Silva), Diaz (61’ Dan.Rimpelli). All. M.Violi.

FIAMME ORO ROMA: Canna (cap.); Crea, Fusari, Forcucci, Lai; Di Marco (62’ Tomaselli), Marinaro (72’ D’Onofrio); De Marchi, Chianucci (56’ Angelone), Vian; Piantella, Stoian (68’ Fragnito); Morosi (62’ Romano), Taddia (53’ Carnio), Nicita (56’ Bartolini), All. D.Forcucci.

Marcatori: 5’ cp Farolini, 9’ meta Paolucci tr Farolini, 15’ cp Farolini, 34’ cp Di Marco, 37’ cp Di Marco; 44’ meta Vian tr Di Marco, 51’ cp Canna, 54’ meta Cruz tr Farolini, 61’ meta tecnica Valorugby, 64’ cp Canna, 81’ cp Canna.

Arbitro: A.Frasson, di Treviso.

Note: giallo a Sbrocco al 33’ e a Marinaro al 61’, rosso a Dell’Acqua al 75’. Man of the match: Newton.

La grinta di Sbrocco, l’incisività di Bruno, la precisione di Farolini, l’efficacia di Ruaro, la potenza dei prima linea, la lucidità di Newton: lo scontro con le Fiamme Oro, bivio cruciale sulla strada dei playoff, va ai Diavoli, che con ottima prestazione corale difendono il quarto posto e allungano nuovamente. Non è però un match point, poiché le Fiamme rimangono a soli tre punti a due giornate dalla fine.

Primo quarto d’ora d’impronta reggiana. I granata, in realtà in maglia bianca, vanno a segno con meta di Paolucci e due volte su punizione: 13-0, un monologo.

La supremazia Valorugby inizia però ora a spegnersi e aumentano le infrazioni; le Fiamme accorciano prima dell’intervallo con due piazzati di Di Marco, a inizio ripresa pareggiano con Vian e poi vanno addirittura sopra con un cp di Canna, 13-16.

Il Valorugby finalmente si riappropria del gioco. Al 54’ Sbrocco conquista una touche quasi persa e avanza tra un nugolo di “cremisi”, i compagni di pack raccolgono palla e dopo due pick&go Cruz, ancora lui, va in meta: 20-16.

Pochi minuti e terza meta reggiana: intercetto di Marinaro con knock on su offload di Ruaro verso Cuoghi a campo aperto, l’arbitro non può che sanzionare giallo e meta tecnica; 27-16.

Nell’ultimo quarto d’ora due piazzati di Canna, intervallati da un rosso al neo-entrato Dell’Acqua per pulizia pericolosa in ruck, ricuciono in parte il gap e lasciano i conti aperti per gli ultimi 160’ del torneo.

Serie A Elite, classifica: Viadana 63 punti, Rovigo 61, Petrarca 56, Valorugby 52; Fiamme Oro 49, Mogliano 38, Colorno 34, Rangers 24, Lyons 19; Lazio 7.

Marco Ballabeni