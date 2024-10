Rugby Serie A Elite. I Diavoli alla prima partita della verità

Il campo ’Geremia’ di Padova ospita il grande duello al vertice della terza giornata di Serie A Elite: il Petrarca, capitanato da Trotta, sfida il Valorugby di Dell’Acqua. Kick off alle 16, diretta su Rai Sport.

Per il Valorugby, che sembra aver trovato in quest’inizio di stagione la perfetta maturazione dopo i tanti anni di sfida al vertice, la partita di oggi è un importante, seppur non ancora decisivo, esame. "Questo per noi rappresenta il primo match della stagione di alto livello dal punto di vista della pressione - dice l’head coach Marcello Violi - Sono curioso, ma anche fiducioso, di vedere la reazione dei ragazzi. Ci sarà un campo appesantito e quindi dovremo essere abili nel gioco al piede". Prevista pioggia: intensa prima della gara, lieve durante. Nella formazione dei Diavoli riappare Giulio Bertaccini (foto), pronto a viaggiare domani verso Roma per il suo primo raduno con la nazionale azzurra maggiore. Out invece Farolini, rimandato ancora il rientro di Sbrocco. In panchina il classico 5+3 di Violi (5 avanti e 3 backs), mentre Manghi preferiva la formula 6+2.

Intanto il campionato torna alla formula dell’uovo strapazzato: non più tutte le gare al sabato ma, d’ora in poi, frastagliate dal venerdì sera alla domenica.

Il fine è disporre del Tmo (l’arbitro video) in tutti gli incontri utilizzando solo due staff di ripresa.

Gli altri match: ieri sera Viadana-Vicenza; oggi ore 14 Rovigo-Lazio, domani 14.30 Colorno-Lyons, 15.30 Mogliano-Fiamme Oro.

Marco Ballabeni