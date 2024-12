Rugby serie A. Essepigi Techferm a valanga: è il quinto successo in sette gare

Quinta vittoria in sette gare per la Essepigi Techfem Fano Rugby, che tra le mura amiche addomestica per 33-10 il Macerata Rugby. Una meta tecnica, le due a testa segnate da Simone Sabbatini e Tomas Mascetti, le due trasformazioni di Alessandro Gasparini e quella di Stefano Rossolini hanno determinato la meritata affermazione dei fanesi, balzati provvisoriamente al secondo posto nel girone marchigiano di C1 per il rinvio del match tra l’Unione Rugbistica Anconitana ed il fanalino di coda Ascoli. "La partita con Macerata è stata resa difficile soprattutto dal campo infangato – analizza lo stesso Gasparini –. L’avevamo approcciata comunque molto bene, segnando anche abbastanza velocemente. Poi abbiamo avuto una fase di blocco, forse perché creavamo gioco ma non riuscivamo a concretizzare. Su questo aspetto dovremo però migliorare, essendoci già successo in altre gare. Mi viene in mente ad esempio proprio il match di andata con l’Ancona, che sarà la nostra prossima avversaria". Domenica 15 dicembre i rossoblù ospiteranno infatti dalle ore 14:30 i dorici, ai quali hanno per il momento soffiato l’altra posizione utile per l’accesso alla Poule Promozione assieme a quella attualmente occupata dalla capolista Pesaro Rugby. "Avevamo tenuto il pallino per la maggior parte del tempo, ma alla fine l’abbiamo persa – racconta il navigato numero 10 riferendosi al 19-15 subito al "Mandela".

b. t.