Rugby serie A. Fiorini sconfitta, ma il bicchiere è mezzo pieno. Il bonus difensivo porta in dote un punto

La Fiorini Pesaro Rugby analizza la sconfitta con Paese e pensa al 2024: "Quella con Paese è stata una grande prova di carattere". È il tallonatore giallorosso, Flavio Fusco, autore di una delle mete di giornata, a commentare l’ultima partita dell’anno. Nella nona giornata del campionato di serie A, con il Rugby Paese, i kiwi giallorossi hanno guadagnato un punto in classifica, frutto del bonus difensivo. La squadra pesarese è al 10° gradino della classifica del girone 2, con 16 punti. "Sapevamo che ci saremo trovati di fronte una delle squadre più forti e strutturate del campionato. – prosegue Fusco – Lo hanno dimostrato, sono stati molto solidi e incisivi negli impatti. Noi abbiamo risposto bene. Nel primo tempo, con due uomini in meno a causa dei cartellini gialli, non farsi segnare meta in difesa è stata una buona prova di carattere. Abbiamo avuto qualche problema in mischia, non siamo riusciti a trovare una soluzione e questo ci ha penalizzato. Nel gioco, sia in difesa che in attacco, abbiamo fatto una buona prova. È stata una partita lenta, con numerose interruzioni. Avrei preferito vedere più gioco dalle due squadre. Da entrambe le parti c’è stata la voglia di affrontare l’avversario, di vincere gli impatti". Cosa è mancato? "Dettagli. Sono quelli che fanno la differenza. Paese è terza in classifica e lo ha dimostrato nella gestione di alcune situazioni. Verso la fine del secondo tempo avevamo la possibilità di andare a segnare, per qualche imprecisione non siamo stati incisivi e non siamo riusciti a fare quella meta che avrebbe potuto portare alla vittoria. Ci stiamo allenando bene, stiamo andando nella giusta direzione, gli alti e bassi possono capitare. La partita con Paese ci ha fatto capire su quali aspetti intervenire". Quanto ai tre cartellini gialli, "i problemi in mischia si sono visti e loro sono stati bravi ad approfittarne. Non siamo riusciti a contrastarli in alcuni punti. La disciplina ha fatto la differenza da entrambe le parti. Miglioreremo e cercheremo di trovare prima l’equilibrio per evitare situazioni spiacevoli". Dopo la pausa natalizia le ultime sfide del girone d’andata. "A gennaio abbiamo subito una prova importante a Valpollicella, dobbiamo dimostrare subito di poter stare nella zona alta di questa classifica. Di poter competere con le squadre più forti. In queste vacanze non smetteremo di allenarci, anche chi non resterà a Pesaro troverà il modo di tenersi in forma. Dovremo ripartire più forti di prima".

b.t.