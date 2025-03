Rugby serie A. I Cavalieri cedono al Parabiago: "Ma prendiamoci il punticino»

Rugby Parabiago 42 Cavalieri Union 26

RUGBY PARABIAGO: Grassi N., Vitale (40’ Lardini), Paz (54’ Schlecht), Hala, Moioli, Silva S. (72’ Zanotti), Grassi F., Cronje, Nadali (58’ Ferrazzi), Messori (67’ Ferioli), Toninelli, Caila (Cap) (45’ Mariani), Divis (45’ Zecchini), Cornejo, Catalano (40’ Antonini) All. Porrino.

CAVALIERI UNION: Magni, Fondi, Marioni (43’ Giudoreni), Pancini, Castellana, Puglia , Renzoni (54’ Bencini), Facchini (40’ Conigli), Righini (70’ Marini), Dalla Porta, Casciello, Ciampolini (62’ Mardegan), Sassi (62’ Dardi), Scuccimarra, Sansone (50’ Rudalli) All. Chiesa.

Arbitro: Vinci AA Rebuschi AA2 Lazzarini.

Marcatori: 1’ m. Grassi N. tr. Silva Soria (7-0), 11’ m. Magni (7-5), 18’ cp. Silva Soria (10-5), 32’ m. Dallaporta tr. Puglia (10-12), 36’ m. Nadali tr. Silva Soria (17-10), 40’ m. Grassi N. tr. Silva Soria (24-12) st; 44’ m. Moioli tr. Silva Soria (31-12), 63’ m. Schlecht tr. Silva Soria (38-12), 68’ m. Puglia tr. Puglia (38-19), 73’ m. Ferrazzi tr. Grassi N. (45-19), 76’ m.t. (45-26).

"Prendiamo comunque questo punto, perché ogni punto può fare la differenza a fine stagione. Abbiamo concesso troppe segnature, al netto del valore dell’avversario. Restiamo comunque padroni del nostro destino: dobbiamo continuare a dare il massimo nelle ultime gare". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così commentato la sconfitta dei Cavalieri Union maturata ieri in trasferta contro il Parabiago capolista del girone 1 di Serie A. Un confronto valido per la terzultima giornata di campionato che ha visto il sodalizio lombardo imporsi per 45-26, ma capitan Puglia e soci sono riusciti se non altro a limitare i danni mettendo a segno le quattro mete necessarie per conquistare almeno un punto. Con questo stop, i Cavalieri restano ottavi in classifica con 29 punti, ma il punto agguantato è importantissimo perché ha evitato che l’Avezzano (vittorioso nell’incontro contro Milano) potesse riportarsi avanti in graduatoria. Saranno infatti le ultime due classificate a retrocedere e per gli uomini di Chiesa saranno le prossime due sfide a decretare il tutto. Testa e cuore alla gara del Chersoni di domenica prossima quindi, quando a Iolo arriverà il Cus Torino già sconfitto all’andata.

Giovanni Fiorentino