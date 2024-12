Rugby serie a. L’Unione Firenze per difendere la vetta

Archiviate le partite delle Nazionali l’Unione Rugby Firenze torna oggi in campo con tutte le sue squadre. La formazione di serie A, con cinque successi su cinque e il primo posto nella classifica del girone, affronterà alle 14.30 al Padovani di Campo di Marte i romani del Villa Pamphili Rugby, fanalino di coda. Per i gigliati sarà quindi un’occasione fondamentale per consolidare la posizione di vertice.

La squadra di B sarà invece impegnata a Roma contro la UR Capitolina in una sfida impegnativa, banco di prova per proseguire il percorso di crescita. La serie C scenderà in campo a Coiano nel derby con i Gispi Tigers Prato: gara, questa, alla sua portata. Infine le due under 18: quella che disputa il campionato nazionale giocherà (14.30) al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia con il Livorno 1931: derby toscano che rappresenta un momento decisivo per la squadra che punta a mantenere il passo delle formazioni di testa in un campionato sempre più competitivo. Mentre quella interregionale scenderà in campo alle 11, sempre al Marco Polo, contro il Rugby Scandicci.