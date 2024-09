Rugby serie A. Una mischia tosta: Fiorini in buone mani

La mischia giallorossa si rinforza. Sono cinque i giocatori, italiani e stranieri, che sono arrivati in città nei giorni scorsi per aggregarsi alla rosa della Fiorini Pesaro Rugby. A rinforzare la mischia saranno: Riccardo Leali, pilone sinistro classe 2003 di Viadana, la scorsa stagione in forza a Calvisano, un ragazzo giovane e molto promettente, in grado di ricoprire anche il ruolo di tallonatore; Pablo Fenner, tallonatore classe 1996 originario della Patagonia, lo scorso anno in Francia; Giordano Sarpo, tallonatore/terza linea, nato nel 2004, originario dello Zimbabwe; Cheick Kone, seconda linea, italiano, di 22 anni, proveniente da Colorno, un giocatore molto forte fisicamente; Nicolas Braim, classe 1994, di Buenos Aires, un numero 8 di esperienza.

A presentarli il coach giallorosso Marcelo Martino: " Si sono inseriti subito bene. Porteranno molta fisicità al gruppo". Guardando singolarmente i nuovi giocatori: "Conoscevo già Pablo Fenner, l’ho allenato in passato, è un giocatore completo che ha la fisicità di cui avevamo bisogno. Conoscevo già anche Nicolas Braim, anche se non l’avevo allenato, è un buon ball carrier, quello che volevamo per la squadra. Cheick Kone, un giocatore con un grande potenziale che speriamo di riuscire a sviluppare al meglio. Ha un fisico stupendo, tutte le caratteristiche che ci servivano in seconda linea. Riccardo Leali è un giovane con tanta voglia di dimostrare, con buone qualità fisiche. Giordano Sarpo, un giocatore in forma, con tanta voglia di migliorare e mettersi in gioco. Abbiamo cercato questo, un pacchetto di mischia molto fisico". Domani alle 14 il Teknowool Rugby Park ospiterà l’allenamento congiuntom delle formazione Under 18 di Fiorini Pesaro Rugby e Bologna. Domenica le due formazioni seniores incontreranno le due squadre di Gubbio: alle 16 le cadette (serie C); alle 18 le due squadre di A.

b. t.