Rugby serie A. Unione Firenze firma il secondo successo

Due partite, altrettante vittorie. Il secondo campionato di A dell’Unione Rugby Firenze sta andando per ora oltre le più rosee aspettative. Non tanto per i successi quanto per il modo con cui essi sono maturati, frutto di un’intesa corale e di schemi tattici che gli allenatori Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo sono riusciti finalmente a far assimilare. La prima vittoria era arrivata in casa, al Padovani di Campo di Marte, contro la Primavera Roma. Il bis, invece, ha avuto luogo a Civitavecchia dove i biancorossoviola si sono imposti per 27-33 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio (17-16). La partita è stata un continuo susseguirsi di emozioni, con i gigliati che hanno prima rincorso e poi sono scappati negli ultimi minuti.

Tutta la squadra ha offerto una grande prova di forza e di carattere, con Pietramala protagonista con 4 calci piazzati e 3 trasformazioni su altrettante mete. Firenze porta così a casa altri 4 punti importanti e si prepara al meglio a ricevere al Mario Lodigiani la Roma Olimpic per confermarsi fra le big di questo campionato. Altrettanto di grande livello la gara della Under 18 élite che disputa il campionato nazionale, anch’essa alla seconda vittoria di fila. Questa volta ha battuto a Roma la Lazio Rugby 1927 col perentorio punteggio di 36-20 (19-8 il primo tempo). I gigliati sono stati capaci di costruire il successo grazie a una prestazione dominante, con mete segnate in momenti chiave e una solida difesa che ha reagito bene ai momenti di maggiore pressione laziale. Ha arrotondato il punteggio Multinu dalla piazzola convertendo 3 delle 6 trasformazioni.

Firenze si conferma tra le squadre di riferimento nella categoria. Contento della prova della sua squadra coach Sorrentino per come ha risposto più che positivamente alle numerose indisponibilità occorse per questa partita. Sconfitte, invece, la squadra di serie B: 19-31 (14-21) dal Siena Rugby, e la under 18 regionale: 12-13, battuta a Sesto Fiorentino nel derby con i Cavalieri.

f. m.