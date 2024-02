Rugby serie A. Unione Firenze, niente da fare. I Cavalieri sono troppo forti

È stato un fine settimana-no per il rugby fiorentino ma, nonostante la battuta d’arresto, dalla squadra dell’Unione Rugby Firenze che milita nel campionato di A sono arrivate indicazioni positive. La formazione di Ferraro-Lo Valvo era impegnata a Iolo, su un campo reso fangoso dalla fitta pioggia, nel "derby della piana" contro i Cavalieri Union di Prato-Sesto, secondi in classifica alle spalle del Lazio 1927, e ha perso per 37-10 dopo che il primo parziale si era fermato sul 24-10. Netto il divario tecnico fra le due formazioni – l’URF è al debutto in A – ma i biancorossoviola non si sono mai tirati indietro sugli attacchi avversari e con una buona organizzazione di mischia si sono creati buone occasioni, compresa la meta di punizione ottenuta nel primo tempo. Nel secondo, qualche ingenuità di troppo ha reso più pesante il finale ma la squadra è giovane e va sostenuta nel suo percorso di crescita. Attualmente è ottava in classifica a +4 dalla quartultima, Villa Pamphili di Roma.

Sconfitte per 34-23 anche l’under 18 élite impegnata nell’altro derby in trasferta con i "cugini" pratesi, e il Firenze Rugby 1931 di serie B a Modena (46-7); passo falso casalingo, infine, sia pure col divario minimo (20-23) per l’under 18 interregionale contro il Centauri Rugby Perugia.

f. m.