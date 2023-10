RUGBY serie b, 0re 15.30. Emil Banca in ascesa. Pieve di Cento prova a sbloccarsi

Emil Banca per il tris, Pieve di Cento per i primi punti. Doppio appuntamento interno, alle 15.30 per le bolognesi di rugby. Al Bonori l’Emil Banca di Brolis è attesa dalla sfida interna con il Formigine. Confronto sulla carta tutto per i rossoblù, anche se in casa Bologna non si sottovaluterà l’appuntamento, con L’esordio del pilone Fadanelli, l’innesto da titolare di Campestri come tallonatore, lo spostamento in seconda linea di De Napoli e di Sacchetti ad estremo.

Sfida casalinga anche per il Pieve di Cento. Allo Sgorbati la formazione di Balboni e Taddia è attesa dalla sfida con lo Jesi. Confronto duro, vista la qualità della mischia marchigiana, ma Pieve vuole sbloccarsi da quota 0 dopo le buone prove, ma senza punti con Romagna e Bologna.

Le altre gare: Romagna–Cus Siena, Modena–Colorno, San Benedetto–Firenze, Gubbio–Lions Amaranto.

La classifica: Bologna, Romagna e Modena 10, Jesi 9, S. Benedetto e Siena 6, Colorno 5, Gubbio 4, Formigine 1, Firenze, Lions Amaranto e Pieve di C. 0.