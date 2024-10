Rugby serie B: affrontano il Botticino e il Rovato. Emil Banca e Pieve vanno a caccia di un altro successo

Due vittorie nell’ultimo turno, ma anche una prossima giornata che si annuncia importante e decisamente avvincente. Il campionato di serie B di rugby è iniziato in maniera decisamente positiva per entrambe le formazioni bolognesi.

L’Emil Banca di coach Francesco Brolis è al momento 2 su 2 confermando da subito quelle che sono le ambizioni di alta classifica. Dopo la vittoria all’esordio a Sondrio è arrivato il successo, anche se senza bonus con Bergamo, frutta della straordinaria prova balistica del mediano di apertura Chico, ma anche della solidità di una squadra che ha una linea di trequarti di assoluto valore e sta trovando qualità anche da un pacchetto di mischia forse numericamente lunghissimo, ma di sicuro affidamento.

I 40 punti messi a segno con il Sondrio e i 33 con Bergamo, sono solo la conferma di come l’attacco rossoblù funzioni ottimamente, forse c’è da migliorare qualcosa in difesa dove a contraltare i punti subiti sono stati tanti, ma quella di Brolis è una squadra che gioca a viso aperto e preferisce il gioco offensivo.

Prossima gara in trasferta in casa del Botticino arriva una ulteriore riprova per Federico Soavi e compagni che hanno l’occasione per confermarsi e per cercare magari, Brixia permettendo, di prendersi la testa della classifica, adesso ad una sola lunghezza.

Se l’Emil Banca veleggia a un passo dal primato, anche il campionato di Pieve è iniziato in maniera molto positiva. Dopo la sconfitta di Piacenza con i Lyons, i ragazzi di Renzo Balboni si sono imposti allo Sgorbati proprio con il Botticino, in un confronto al cardiopalma. Domenica la formazione del presidente Adriano Balsemin ha la seconda sfida interna consecutiva, stavolta con il Rovato, formazione che, non tragga in inganno la classifica che li vede attualmente a un solo punto, punta a un campionato di vertice.

La classifica: Brixia 10; Bologna 9; Bergamo 6; Modena, Pieve, Lyons e Botticino 5; Rovato e Sondrio 1; Colorno 0.