Rugby serie B, cade Pieve di Cento. L’Emil Banca riparte di slancio. Chico dà la spinta ai compagni

Ripresa dolce-amara per le formazioni bolognesi di rugby. Dopo la sosta per le festività natalizie, vince e convince l’Emil Banca che supera 28-14 il Colorno. Bella prova del Bologna, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio sia nel punteggio sia nel gioco che però non ha consentito ai ragazzi di Francesco Brolis di guadagnare il punto di bonus, ampiamente alla portata.

L’Emil Banca parte subito in attacco. Un penalty di Chico al 4’ sblocca il punteggio. Colorno, impatta con calcio di punizione di Pasini, ma subito dopo Chico si tuffa in meta e poi trasforma per il 10-3. Chico risponde ancora a casini, poi nel finale di tempo la meta di Teresi vale il 18-6 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa ancora testa a testa tra Pasini e Chico, poi al 25’ l’Emil Banca segna la terza meta con Sacchetti e Chico che trasforma.

Avanti 28-9 il Bologna va alla caccia della quarta meta che vorrebbe dire bonus. i padroni di casa la sfiorano per ben due volte, prima con Marzocchi e poi con Teresi, in entrambi i casi l’ovale supera la riga bianca e viene schiacciata, ma l’arbitro non è dello stesso avviso annullandole entrambe le segnature. L’ultima realizzazione è invece del Colorno che a tempo scaduto con Cachan, segna la meta della bandiera. Sconfitta invece per il Pieve.

Allo Sgorbati di Pieve di Cento la formazione di Renzo Balboni cede 12-36 alla capolista Brixia e adesso si trova solo in fondo alla classifica.

Di fronte a un’avversaria che si conferma solidissima, il Pieve ci mette tanto impegno, grinta e determinazione, con la solita buona prestazione, ma troppa fatica nel risalire il campo e nel gioco aperto. Brixia vince con merito aprendo le marcature in avvio di sfida, portandosi avanti 0-14 al 18’, resistendo alla meta di Preda del 28’ e poi allungando sul 5-24. La seconda meta del Pieve, realizzata da Cassani e trasformata da Marzocchi permette di accorciare le distanze prima che il Brixia arrotondi il punteggio.

Le altre gare: Modena-Sondrio 37-13, Botticino-Bergamo 10-31, Rovato-Lyons 20-17.

La classifica: Brixia 39; Modena 34; Bologna e Bergamo 30; Colorno, Lyons e Rovato 19; Sondrio 17; Botticino 16; Pieve 15.