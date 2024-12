RUGBY SERIE B. Emil Banca di scena in casa di Piacenza. Il Pieve a Bergamo

Ultimo turno dell’anno solare per Emil Banca Bologna e Pieve entrambi impegnate oggi in trasferta. Alle 14.30 l’Emil Banca scende in campo a Piacenza in casa della formazione cadetta dei Lyons. Dopo due ko di fila, il Bologna cerca il riscatto per chiudere al meglio l’anno, non perdere terreno dal Brixia capolista e magari riagganciare il Modena, squadre queste che lo sopravanzano nella classifica di B. Sulla carta i Lyons sono avversari alla portata del Bologna di Francesco Brolis, anche se, in quanto Cadetta di una squadra di serie A Elite, i piacentini, soprattutto in casa, sono capaci di qualsiasi risultato. Impegno in trasferta anche per il Pieve che, sempre alle 14.30, sarà di scena a Bergamo in casa della quarta forza. Dopo la vittoria con Sondrio di una settimana fa, i ragazzi di Renzo Balboni hanno davanti a loro la difficile prova in casa degli orobici.

Le altre gare: Sondrio-Rovato, Brixia-Botticino, Colorno-Modena. Classifica: Brixia 29, Modena 25, Bologna 24, Bergamo 20, Colorno 18, Lyons e Botticino 16, Rovato e Pieve 13, Sondrio 12.