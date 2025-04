Rugby Serie B: Emil Banca saluta il campionato, Pieve lotta per la salvezza

Emil Banca senza più nulla da chiedere al suo campionato, Pieve invece ancora in lotta per la salvezza. Penultimo turno di campionato in serie B di rugby, con le due formazioni bolognesi impegnate nei rispettivi incontri casalinghi. Al centro sportivo Bonori, la formazione di Francesco Brolis saluta il suo pubblico affrontando alle 15.30 i Lyons Piacenza. Sarà una sfida speciale sopratutto per il ’bicentenario’ Federico Soavi. Il capitano rossoblù festeggia le sue 200 presenze con la prima squadra, un record di lungimiranza che parte dalla stagione 2010-11 con l’allora Bologna 1928, prosegue per 15 anni quasi ininterrotti, salvo una stagione in A con Pesaro. Tornando ai Lyons Piacenza, coach Brolis deve fare i conti con le tante indisponibilità. Capitan Soavi sarà l’estremo, alle ali Micheler al debutto e De Napoli, con Cuscini e Pancaldi centri. In mediana, Chico e Scorzoni. In mischia Visentin numero 8, Schiavone e Biondi flanker, Cesari e Gambacorta in seconda, mentre in prima linea i piloni saranno Vilasi e Bernardi con Anteghini tallonatore. Dalla panchina Bonini, Silvestri, Fattori, Feneraj, Amico, Bernabò e Teruggi, altro debuttante, per i trequarti.

Appuntamento casalingo anche per il Pieve. Sempre alle 15.30 la formazione di Renzo Balboni sarà di scena allo Sgorbati di Pieve di Cento per ospitare il Bergamo, attuale terza forza in coabitazione col Bologna. A due turni dal termine il Pieve non può più permettersi passi falsi. La diretta avversaria Botticino è impegnata in casa col Brixia nel derby bresciano. Pieve che si schiererà con Rosso estremo, Marzocchi, D. Tassinari, Aleotti, S. Accorsi trequarti, Roncarati e P. Accorsi in mediana, Balsemin, G. Tassinari, Pondrelli in terza linea, Taddia e Preda in seconda, Lindelli, Cassani e Guerzoni in prima. A disposizione: Guandalini, Pritoni, Ravazza, Lombardi, Gambacorta, Cocchiarella e Minarelli.

Altre gare: Rovato-Sondrio, Botticino-Brixia, Modena-Colorno.

Classifica: Modena 63, Brixia 55, Bologna e Bergamo 47, Lyons 42, Colorno 40, Rovato 38, Sondrio 34, Botticino 27, Pieve 25.