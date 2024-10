Rugby serie B: giornata agrodolce per le squadre bolognesi. L’Emil Banca vola con Cicho. Pieve, ko pirotecnico con Rovato

Inarrestabile Emil Banca, ko che fa male invece per il Pieve. Giornata dolce-amara per le formazioni bolognesi di rugby impegnate nella terza giornata di serie B. Vince e convince l’Emil Banca Bologna rugby che passa in casa del Botticino per 8-26 con il solito protagonista José Cicho straordinario autore di 16 punti con un percentuale del cento per cento al piede grazie a 2 trasformazioni e 4 penalty messi a segno. L’apertura argentina sta dando solidità ad una squadra che aveva bisogno di un elemento come lui per riuscire al piede, ma anche col gioco alla mano, ad avere maggiore fantasia, ma anche per concretizzare la propria mole di gioco. Di Teresi, eccellente la sua prova, invece le uniche due mete bolognesi della sfida. Con questo successo Bologna si conferma seconda forza del campionato alle spalle solo del Brixia. Sconfitta, ma con due punti di bonus conquistati invece per il Pieve che cede 26-33 nella pirotecnica sfida interna con il Rovato. Peccato è mancato l’ultimo acuto ai ragazzi di Renzo Balboni per riuscire a battere anche Rovato e centrare, dopo Botticino, la seconda vittoria casalinga della stagione. Le quattro mete del Pieve portano la firma di Balsemin (2), Cocchiarella e Marzocchi a cui vanno infine aggiunte 2 trasformazioni messe a segno sempre da Marzocchi.

Le altre gare: Lyons Piacenza-Sondrio 37-0, Bergamo-Colorno 24-3, Brixia-Modena 11-10.

La classifica del girone 2: Brixia 14, Bologna 13, Bergamo Lyons Piacenza 10, Pieve 7, Modena e Rovato 6, Botticino 5, Sondrio 1, Colorno 0. Colorno e Sondrio una partita in meno.

Filippo Mazzoni