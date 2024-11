Rugby serie b: i giocatori di brolis hanno la meglio su rovato, quelli di balboni perdono il derby. L’Emil Banca non si ferma, Pieve sfiora il successo con Modena

L’Emil Banca soffre, ma dimostra cuore e determinazione battendo anche il Rovato e consolidando il primato in classifica. Al Bonori finisce 38 a 31 per i ragazzi dI Francesco Brolis che hanno giocato per un tempo e mezzo in inferiorità numerica. Bologna avanti subito con Lanzano al 3’, Rovato prova a ribaltare la situazione, poi nel finale di primo tempo le due mete di Soavi danno la sterzata al match. Nella ripresa segnano Schiavone, Teresi e Anteghini, con Chico quasi perfetto al piede. Sul 38-24 nel finale Rovato accordi le distanze, con Bologna che rimasta in 13 ma con i rossoblù che lottano, non mollano e conquistano una meritata vittoria con relativo bonus che vale il consolidamento del primo posto in classifica. Sconfitta di misura invece per Pieve. La formazione di Renzo Balboni tiene bene di fronte al più quotato Modena e nel derby arriva a un passo dal successo. Solo un calcio di punizione nel finale permette a Modena di imposti 22-24. Govoni apre le aperture al 2’, Modena pareggia con Michelini, poi le mete di Cassano e Accorsi, trasformate da Govoni lanciano Pieve avanti 17-6 a inizio secondo tempo. Modena ribalta la situazione portandosi avanti 17-21. La meta di Cassani vale il 22-21, ma a 2’ dalla fine il Modena fissa il punteggio finale.

Le altre gare: Bergamo–Sondrio 47-15, Botticino–Colorno 42-31, Brixia–Lyons Piacenza 22-13.

Classifica: Bologna 23, Brixia 20, Bergamo 18, Modena 15, Rovato 12, Lyons, Botticino, Colorno 10, Pieve 8, Sondrio 6.

Filippo Mazzoni