Rugby Serie B. Il Giacobazzi serve il tris . La vetta ora dista cinque punti

MODENA: Trotta (59’ Pagliai); Pianigiani, Mazzi, Malagoli, Incerti (73’ Petti); Michelini (71’ Fumagalli), Esposito; Debortoli, Carta (65’ Rodriguez), Flores (55’ Bergonzini); Venturelli L. (75’ Zanni), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (44’ Morelli). All. Guareschi.

ROVATO: Guidi; Franceschelli, Brunelli, Gandaglia, Zucchi; Furli N., Tomasoni; Pozzaglio, Volpini, Conforti; Galli, Furli M.; Garofalo, Frassine, Xhafa. A disposizione: Stella, Belloni, Gueye, Tebaldini, Valtorta, Caravano, Corestini. All. Ceretti.

Arbitro: Vaccari di Reggio

Marcature: 3’ meta Furli N. tr Guidi, 13’ meta Esposito tr Michelini, 22’ meta Musajo tr Michelini, 27’ cp Michelini, 31’ meta Tomasoni tr Guidi; 43’ cp Guidi, 45’ meta Carta tr Michelini, 58’ cp Michelini, 68’ meta Incerti, 80’ meta Pagliai tr Esposito.

Note: primo tempo 17-14. Punti: Giacobazzi 5, Rovato 0.

Il tris è servito. Il Giacobazzi infila il terzo successo consecutivo battendo 39-17 il Rovato (foto) e sale a -5 dalla vetta. Dopo la festa per i 200 caps di Luca Venturelli, è Rovato a passare con una meta di Furli trasformata da Guidi. Modena in 10’ la ribalta col lavoro di mischia finalizzato da Esposito e da Musajo. Michelini incrementa il bottino dalla piazzola, poi è Tomasoni per i lombardi ad andare in meta, con Guidi che non sbaglia la conversione per il 17-14 al riposo. Lo stesso Guidi dalla piazzola trova il pari ad inizio ripresa, poi è un monologo del Modena. La meta è di Carta, ancora Michelini allunga su punizione, poi è Riccardo Incerti, ala classe 2005 al debutto in B, a mettere il sigillo alla vittoria. Poi altro esordio per il 2006 Alessandro Fumagalli, quindi pokerissimo di Pianigiani trasformato da Esposito.

Le altre del 6° turno: Sondrio-Botticino 41-34 (5-2), Lyons-Bergamo 34-26 (5-1), Brixia-Bologna 22-20 (5-1), Pieve-Colorno 24-43 (1-5).

Classifica: Brixia 25, Bologna 24, Giacobazzi 20, Bergamo 19, Lyons 15, Colorno 14, Rovato, Botticino 12, Sondrio 11, Pieve 9.