Rugby serie B: il Pieve perde in casa dai Lyons Piacenza. Dominio Emil Banca

Vince e convince il Bologna, sconfitta amara invece per il Pieve. Le positive notizie di giornata arrivano dalla vittoria dell’Emil Banca che al Bonori si è imposta 36-0 su Sondrio. Partita, iniziata in ritardo per mancanza dell’arbitro, ha visto la formazione di Francesco Brolis prendere in mano la sfida fin da subito e dominarla, specie in mischia, con il giovane pilone Nicolas Bonini, il migliore in campo, premiato dal presidente del Bologna Francesco Paolini e da Luca Ceroni, direttore generale dell’Editoriale Nazionale, con un abbonamento di un anno al quotidiano.

In campo come detto non c’è sfida: apre Chico all’11 con un penalty, poi arrivano le mete di Sacchetti (18’), Vilasi (26’), Pancaldi (28’) e nella ripresa Quadri (64’) e Teresi (74’) con 4 trasformazioni di Chico. Cade invece il Pieve. La formazione del presidente Adriano Balsemin cede allo Sgorbati 0-20 alla formazione cadetta dei Lyons Piacenza. Sconfitta che fa male per il Pieve che non ha sfruttato il fattore campo in questa prima sfida del ritorno e deve fare i conti con una classifica non facile. Ospiti che dopo 20’ di equilibrio prendono in mano il confronto segnano due mete in rapida successione, chiudono avanti 0-10 il primo tempo e poi chiudono i conti.