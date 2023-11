Rugby serie B. Il Romagna Rfc fa sua la sfida al vertice contro Bologna

Il Romagna Rfc è tornato a correre a pieni giri nel campionato di rugby di B conquistando una rotonda (51-29) e importante vittoria contro Bologna, grazie alla quale i Galletti sono riusciti consolidare il primo posto in solitaria in classifica. Dopo un primo tempo di spessore, chiuso sul 29-7 e con il bonus mete già in cassaforte, nella ripresa il Romagna ha rischiato la rimonta, riuscendo però prima a tenere a bada gli avversari e poi a prendere definitivamente il largo, lasciando agli emiliani solo il bonus difensivo.

Il Romagna parte in attacco e mette subito pressione alla difesa bolognese, trovando all’8’ la meta del vantaggio con Martinelli. Sergi trasforma per il 7-0. I Galletti continuano ad aggredire e al 16’ arriva il raddoppio segnato da Sparaventi e di nuovo trasformato. Il Bologna al 20’ trova l’occasione giusta per accorciare con una meta, trasformata, segnata da Ataei. I Galletti non perdono la concentrazione e tornano a guadagnare terreno; ancora grazie alla spinta della mischia arriva la terza meta di giornata: la segna Fela e Sergi è ancora preciso da calcio di trasformazione, portando i suoi avanti 21-7. Proprio dal piede di Sergi arrivano altri 3 punti, grazie a una punizione che al 35’ consente ai Galletti di allungare sul 24-7. Gli ospiti chiudono il parziale con un uomo in meno per il giallo dato a Busato e il Romagna ne approfitta nel migliore dei modi per trovare la meta del bonus, segnata da Mazzone che sposta il parziale sul 29-7.

L’avvio della ripresa è tutto nel segno degli ospiti che in 2’ mettono a segno due mete. Il match si complica quando il Romagna finisce in doppia inferiorità numerica e concede agli ospiti una meta di punizione che rimette tutto in discussione, spostando il tabellone sul 32-29.

I Galletti, in 13, però resistono, trovano una boccata di ossigeno grazie a un altro calcio piazzato e, ripristinata la parità numerica, negli ultimi 10’ tornano al pieno controllo chiudendo 51-29. Un ottimo risultato per i romagnoli che trovano 5 punti preziosissimi contro una delle dirette inseguitrici, confermando imbattibilità e primato e portandosi a +5 dalla coppia Bologna e Modena. Domenica il campionato si fermerà: ripartirà tra due settimane con la prova esterna con il Formigine.

Luca Ravaglia