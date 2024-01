Rugby serie B: il team di Brolis s’impone facile in Toscana e rimane in scia della regina Romagna che passa allo Sgorbati. L’Emil Banca passeggia a Firenze, Pieve ko

Tutto secondo previsioni nella prima i ritorno di serie B. L’Emil Banca passeggia a Firenze imponendosi 10-59, mentre Pieve non riesce a fermare la corsa del Romagna che passa allo Sgorbati di Pieve di Cento 3-62.

Cominciamo dalle buone che arrivano dalla sponda rossoblù. L’Emil Banca di Francesco Brolis vince facile a Firenze conquistando anche il punto di bonus e rimanendo in scia della capolista Romagna. Apre le marcatore al 3’ Giacalone con Abad, 1 meta e 7 trasformazioni alla fine per lui, che piazza. Dopo la meta fiorentina del momentaneo 5-7, Bologna dilaga con Campestri, 2 volte Sacchetti e Giacalone già nel primo tempo. Messo in carniere il punto del bonus l’Emil Banca continua a segnare ancora con Sacchetti (tris per lui), Quadri, Gambacorta e Abad per 9 segnature complessive messe a segno da Soavi e compagni. Non riesce l’impresa al Pieve che si arrende al Romagna. Contro la prima della classe si fanno sentire le troppe assenze nell’organico di Balboni e Taddia.

Le altre gare: Lions Amaranto-Modena 18-47, Cus Siena-Unione San Benedetto 21-27, Highlanders Formigine-Gubbio 3-0, Jesi-Colorno 17-44.

La classifica: Romagna 57, Bologna 49, Modena e Colorno 47, Unione San Benedetto 32, Jesi 29, Pieve e Cus Siena 24, Gubbio 19, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Highlanders Formigine 8.

Filippo Mazzoni