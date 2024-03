Rugby serie b. Imola travolta dalla capolista

In trasferta l’Imola Rugby perde contro la capolista Lyons Piacenza 32-3. L’incontro a inizia in equilibrio, Imola si porta subito sul 3-0 con un calcio di punizione realizzato da Martinelli ma i padroni di casa reagiscono subito trovando una meta. Alla mezzora i rossoblu commettono un fallo sulla linea dei cinque e Piacenza trasforma la punizione portandosi sul 8-3, risultato con cui si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa Imola non riesce a reagire alla superiorità di Piacenza che segna tre mete nei primi 15 minuti e complice un po’ di tensione nei momenti decisivi fa si che i rossoblu non riescano a mettere a segno nemmeno una marcatura. La partita si chiude sul 32 a 3 per i padroni di casa. Il prossimo appuntamento è in programma domani al Zanelli-Tassinari contro il Bologna. Calcio di inizio ore 14,30.

m.m.