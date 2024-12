Rugby serie B: le gare. L’Emil Banca sorride. Pieve perde all’ultimo

Un pareggio e una sconfitta di misura, l’ultimo weekend dell’anno solare del rugby bolognese non è stato molto positivo per le due formazioni. Pari a Piacenza per 13-13 in casa della formazione cadetta dei Lyons per l’Emil Banca Bologna di coach Francesco Brolis. E’ stata una sfida dai due volti: un tempo e mezzo a rincorrere gli avversari e un ultimo quarto di sfida invece tutto all’attacco per Bologna. A guidare i rossoblù è uno straordinario Chico autore di tutti i punti con 2 penalty e una meta trasformata. Sconfitta di misura per Pieve che cade 33-30 a Bergamo subendo una meta a tempo scaduto. Amarezza per lo stop, che per altro porta 2 punti, bonus mete e bonus difese, alla formazione di Renzo Balboni. Quattro le mete messe a segno: 3 con Cassani e 1 con Preda a cui vanno aggiunti i punti al piede 2 penalty e altrettante trasformazioni di Marzocchi.