Rugby serie B. L’Emil Banca contro Pieve 1971: è tempo di derby

Tempo di derby al centro sportivo Bonori. Domani alle 14.30 in casa del Bologna, si sfidano Emil Banca e Pieve 1971. Derby dai mille risvolti tra voglia di continuare a lottare per il vertice del campionato, di emergere, ma sopratutto per vantarsi della supremazia cittadina. Si annuncia una sfida equilibratissima.

"Stiamo lavorando in maniera molto positiva – conferma Francesco Brolis tecnico dell’Emil Banca – il clima in squadra è buono e i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno. Pensiamo una partita alla volta, ma è un derby, una partita che la squadra sente in maniera particolare".

Una sfida che l’anno scorso vide un successo per parte, per altro sempre in trasferta. Il 15 ottobre 2023 l’Emil Banca si impose 36-9, mentre il 12 febbraio Pieve di Cento rese pan per focaccia ai rossoblù vincendo 24-27 al Bonori. Fronte Pieve, la formazione del presidente Adriano Balsemin è reduce dalla sconfitta col Rovato, ma finalmente al gran completo.

"La squadra sta bene dare il massimo cercando di far valere le nostre qualità - sottolinea il coach di Pieve Renzo Balboni – il Bologna è un avversaria tosta lo sappiamo, ma siamo pronti e decisi a fare il massimo; di sicuro sarà un derby molto combattuto".

Le altre gare: Sondrio-Brixia, Modena-Bergamo, Rovato-Botticino, Colorno-Lyons Piacenza.

La classifica: Brixia 14; Bologna 13; Bergamo 11; Lyons Piacenza 10; Pieve 7; Modena e Rovato 6; Botticino 5; Sondrio 1; Colorno 0.