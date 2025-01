Rugby serie B: ore 14,30. L’Emil Banca al Bonori aspetta Sondrio

Doppia sfida interna per le bolognesi. Si gioca la prima di ritorno di serie B, con Emil Banca Bologna e Pieve impegnate tra le mura amiche. Al Bonori, alle 14,30, il Bologna ospita il Sondrio con l’obiettivo di centrare vittoria e bonus e continuare a rincorrere la testa, distante 9 punti. Squadra difficile da decifrare il Sondrio, formazione che già all’andata fece soffrire un vittorioso Bologna. Sempre alle 14,30, allo Sgorbati di Pieve di Cento, il quindici di Renzo Balboni ospita la formazione cadetta dei Lyons Piacenza. Sfida determinante per il Pieve che è alla ricerca di punti salvezza per togliersi dall’ultimo posto.

Le altre gare: Rovato-Bergamo 1950, Modena-Botticino, Colorno-Brixia.

La classifica: Brixia 39; Modena 34; Bologna e Bergamo 30; Colorno, Lyons e Rovato 19; Sondrio 17; Botticino 16; Pieve 15.