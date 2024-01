Rugby serie B: ultima di andata per le due bolognesi in campo alle 14,30. L’Emil Banca a Livorno, Pieve aspetta Modena

Emil Banca in trasferta a Livorno, Pieve in casa col Modena. In serie B, dalle 14,30 le due bolognesi scendono in campo nell’ultima giornata di andata.

Trasferta Toscana per il Bologna che sarà di scena a Livorno in casa dei Lions Amaranto. Sfida sulla carta abbordabile, da vincere e con il punto del bonus addizionale per i ragazzi di Francesco Brolis che per il confronto in casa dei labronici, darà ampio spazio al tournover, di qualità, vista la rosa a disposizione. Indisponibili Zambrella, Quadri, Marzocchi e Rizzoli, altri titolarissimi come Balsemin, Schiavone e Fiume partiranno dalla panchina.

Sfida casalinga invece per il Pieve. La formazione di Balboni e Taddia sarà di scena allo Sgorbati sempre alle 14,30 per affrontare come detto il Modena. Dopo il ko col San Benedetto il Pieve è atteso dal confronto interno col Modena terza forza del campionato. La lusinghiera posizione è la conferma di come in casa della matricola Pieve si sia lavorato molto bene in questa prima parte di stagione, lasciandosi alle spalle la zona pericolosa e proiettandosi in un sesto posto in graduatoria che lusinga dirigenza, staff e giocatori per i risultati fin qui ottenuti.

Le altre gare: Romagna-San Benedetto, Firenze-Formigine, Jesi-Gubbio, Cus Siena-Colorno.

La classifica: Romagna 47; Emil Banca Bologna 39; Modena e Colorno 37; San Benedetto 28; Jesi e Pieve 24; Cus Siena 23; Gubbio 17; Lions Amaranto 15; Firenze 8; Formigine 3.

f. m.