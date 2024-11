Rugby Serie C. Dr Ferroviaria si rialza. Vittoria ad Alessandria

Torna alla vittoria la Dr Ferroviaria Spezia, che supera per 10-0 in trasferta, nel recupero della seconda di andata l’ostica Alessandria. "Una gara dura e spigolosa che, ad eccezione di un brutto episodio, è stata corretta", dichiara l’allenatore giocatore Marco Sturlese. Il primo tempo, molto combattuto ed equilibrato con leggera superiorità territoriale dei padroni di casa, termina 0-0. Nei primi minuti del secondo tempo è ancora l’Alessandria a mantenere l’iniziativa ma intorno al 15’, proprio Sturlese, mette a segno un calcio di punizione portando gli aquilotti a condurre (0-3). "Il vantaggio ci ha spronati a prendere in mano le redini del gioco e approfittando della netta superiorità in mischia ordinata e in touche, siamo riusciti a garantirci il possesso dell’ovale e, di conseguenza una favorevole base per il rilancio del gioco. L’espulsione di un giocatore, reo di aver colpito con un pugno al volto il nostro Kevin Mazzanti, ha reso ancora più agevole il compito". Così la Dr Ferroviaria ha approfittato della superiorità numerica per imporre ancora di più il proprio gioco.

A dieci minuti dal termine arriva la meritata segnatura per gli spezzini. "L’azione prolungata e ben confezionata, porta alla segnatura del giovane Samuele Bocchia che, ricevuto il passaggio smarcante da un ispirato Matteo Tendola, segna in mezzo ai pali". Marco Sturlese trasforma dalla piazzola fissando il punteggio finale (0-10). Da segnalare la cinquantesima presenza in giallonero dell’aquilotto Brian Brozzo. Il prossimo impegno per gli aquilotti è domenica, alle 14.30, al campo Pieroni della Pieve con Le Tre Rose di Casale Monferrato. Formazione: Gabrielli, Traboco, M. Mazzanti, Wu, Mordacci, Sturlese, Moggia, Vergassola, Bocchia, Vergassola, Moroni, Curti, K. Mazzanti, Battezzati, Camerota, Piscopo, Pardi, Tendola, Kidai, Brozzo. Classifica: Amatori Genova punti 19, Cuneo e Provovince dell’Ovest 15, Alessandria 10, Dr Ferroviaria e Cus Piemonte 9, Imperia 3, Tre Rose 0.

Marco Magi