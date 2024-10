Rugby Serie C. Dr Ferroviaria vince in rimonta sull’Imperia

Sul campo il risultato è stato di 26-21 a favore della Dr Ferroviaria allenata da Marco Sturlese, ma per il giudice sportivo il risultato sarà omologato come una vittoria a tavolino. L’Imperia si è infatti presentata con soli 12 giocatori, insufficienti per la validazione della gara, la prima stagionale della Serie C, anche se il regolamento permetta di disputare l’incontro adeguando il numero dei giocatori. "Si è giocato così 12 contro 12 e nonostante il successo dei nostri, già acquisito come da regolamento – dichiara Sturlese – le due squadre hanno dato vita ad un incontro vibrante ed intenso, dove ho potuto fare spazio ai più giovani. Ottima la partenza, oltretutto, per gli ospiti che non ci perdonano il minimo errore e si ritrovano in vantaggio per 0-14 già nei primi minuti di gioco". La Dr Ferroviaria entra poi in partita, ribalta il risultato 21-19 e va sul 26-21 al termine del secondo. Per Sturlese l’occasione di farscendere in campo i giocatori più giovani: sono stati 7 I giocatori sotto i vent’anni scesi in campo dal primo minuto: Gianluca Sacchelli (2005), Luca Mordacci, Samuele Bocchia, Andrea Pardi, Luca Moroni e Leonardo Piscopo (2006), Federico Moggia (2007).

Le 4 mete sono state segnate da Moggia (doppietta), e una ciascuno da Bocchia e Sacchelli. Dalla piazzola Marco Sturlese centra i pali in tre occasioni incrementando il punteggio. Formazione Dr Ferroviaria: Piscopo, Mazzanti K., Battezzati (capitano), Bocchia, Moroni, Tendola, Moggia, Mordacci, Sturlese, Mazzanti M., Curti, Sacchelli, Paradiso, Vergassola, Gabrielli, Brozzo, Danè, Pardi. Allenatore Marco Sturlese. Altri risultati: Province dell’Ovest-Amatori Genova 12-19, Cuneo-Alessandria 32-43, Tre Rose-Cus Piemonte 0-43. Classifica: Spezia, Cus Piemonte e Alessandria 5, Genova 4, Cuneo e Prov. dell’Ovest 1, Tre Rose e Imperia 0.

Marco Magi