RUGBY SERIE C. ErLux, serve l’exploit nella tana del Noceto

Riprende il campionato dell’ErLux Rugby Forlì in serie C promozione e la prima sfida in programma nel nuovo anno per i biancorossi è l’impegnativa trasferta di Parma, tana del Noceto terzo in classifica (a quota 15, due posizioni e 3 punti sopra i biancorossi). All’insolito orario delle 11.30 al campo ‘Capra’, i forlivesi si giocano la possibilità di scalare la zona alta, grazie anche e soprattutto alla sosta natalizia che ha permesso il recupero di diversi infortunati tra le fila degli aquilotti. Coach Paolo Temeroli ha la possibilità così di mettere in campo una formazione altamente competitiva e si aspetta "una partita intensamente combattuta fino all’ottantesimo minuto". Le altre gare: Formigine-Parma, Imola-Reggio e Carpi-Ferrara; riposa il Faenza.

Al campo di Villa Selva, invece, per la categoria under 14, dalle 10 si tiene un triangolare che vede contrapporsi i giovani biancorossi al Carpi e allo stesso Noceto, mentre alle 13 l’under 16 sfiderà Lyons Piacenza.

