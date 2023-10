Rugby serie C,. Forlì travolta a Ferrara dal Cus

Brutta sconfitta per l’ErLux Forlì nella 3ª giornata di serie C Promozione: 52-12 in casa del Cus Ferrara. "Differenza punti decisamente troppo ampia – ha spiegato coach Temeroli –. Abbiamo giocato una partita tosta, nel primo tempo hanno fatto la differenza i falli. Poi troppo disorganizzati". Marcatori: E. Ghetti 7 punti (meta + trasformazione); Toledo 5 punti (meta).

Altri risultati: Parma-Bologna 26-0, Faenza-Imola 20-43 e Carpi-Lyons Piacenza 3-40. Riposava Guastalla. Classifica: Imola 14; Lyons Piacenza 13; Parma e Cus Ferrara 11; Forlì* 5; Carpi 4; Faenza 1; Bologna* e Guastalla* 0. * una partita in meno.