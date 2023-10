Rugby serie C,. Forlì viene travolta senza neppure segnare

Brutta batosta per la ErLux Rugby Forlì, che inciampa contro Parma. I ducali sbancano l’Inferno Monti per 0-41. "Ci siamo scontrati con tutti i nostri limiti – analizza coach ‘Tito’ Temeroli –. Non siamo riusciti a fare quello per cui lavoriamo tutta la settimana, e la mancanza di organizzazione si riflette nei falli e negli errori".

Altre partite: Imola-Carpi 24-17, Guastalla-Cus Ferrara 11-19 e Bologna Club-Faenza 19-11. Riposo per Lyons Piacenza.

Classifica: Imola 19, Parma 16, Cus Ferrara 15, Lyons Piacenza 14, Forlì e Carpi 5, Bologna Club 4, Faenza 1 e Guastalla 0.