RUGBY SERIE C. Gispi Tigers esagerati. Strapazzata Arezzo: 31-0

Serviva una prova di forza decisamente convincente, in primis per mettersi alle spalle le ultime sconfitte (comunque ininfluenti ai fini del risultato) ed iniziare nel migliore dei modi. Ed è arrivata, con un netto 31-0 contro il Vasari Arezzo. Questo l’esito finale della prima gara dell’anno per i Gispi Tigers, andata in archivio ieri a Coiano e valida per la prima giornata del girone-promozione di Serie C 2024/25 di rugby. Un match controllato con esperienza: gli uomini di Lorenzo Vannini sono riusciti ad andare in vantaggio con una meta ed alcuni piazzati di Mancini, chiudendo il primo tempo sul parziale di 17-0. E scavando poi un ulteriore solco nella ripresa, grazie alle mete messe a segno da Introzzi e da Brunetti che hanno dato la certezza della vittoria. L’attenzione andrà ad ogni modo a domenica prossima, quando i rugbisti pratesi andranno a Rosignano per misurarsi con il Livorno. E l’obiettivo sarà quello di sempre, con "continuità" come parola d’ordine: ci sono tutte le premesse per una seconda parte di stagione più che soddisfacente, a patto di mantenere alta la concentrazione.