Rugby Serie C. I Berserker si devono arrendere. Siena compie la rimonta nel finale

Si chiude con il decimo posto la prima parte di stagione in Serie C dei Berserker, che ad anno nuovo saranno quindi impegnati nel campionato Regionale Trofeo ’Silvano Gesi’. Nell’ultimo incontro della fase qualificazione, infatti, la squadra formata dai gruppi del Rugby Gambassi e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli si è arresa 20-32 nel derby casalingo di Fibbiana contro il Siena Rugby. Una gara piacevole e ben giocata da entrambe le formazioni che ha visto i ragazzi di coach Firenzani vedersi rimontare nel finale.

Le due compagini danno vita a un incontro maschio ed equilibrato fino agli ultimi minuti, dove gli ospiti sono stati bravi a sfruttare le ultime due touche per segnare i punti decisivi. Per i Berserker bene capitan Goretti, che con due folate segna una bella doppietta, ma soprattutto l’esordio di due ragazzi prodotto del vivaio Urme, ovvero Eschylle e Stortini, che hanno per altro offerto una buona prestazione sulla trequarti.

Per i Berserker, comunque in crescendo nelle ultime uscite, l’altra meta è stata realizzata da Burgassi che ha trasformato anche un calcio di punizione. Questa, invece, la formazione schierata da coach Firenzani: Giorgi, Lassi, Tarquini, Vincelles, Amodeo, Simoncini A., Goretti, Popescu, Cannas, Rizzello, Eschylle, Parenti, Alessandri, Niccolini, Burgassi. Nel corso del match, poi, sono entrati anche Cavallaro, Fontanelli, Secci, Simoncini D., Stortini, Pineschi e Cameli. Adesso, quindi la serie C va in ‘letargo’ per un paio di mesi, periodo in cui i Berserker potranno lavorare per presentarsi al meglio alla ripresa dell’attività agonistica, con l’obiettivo di dire la loro nella seconda parte di stagione.