RUGBY SERIE C. I Berserker sono pronti per il debutto. Domenica la sfida contro Pistoia

Nel prossimo weekend prende il via anche la nuova stagione di Serie C regionale di rugby e tra le 13 squadre ai nastri di partenza ci sono come sempre anche i Berserker, team espressione della fusione tra Unione Rugby Montelupo Empoli e Gambassi Rugby. In questa prima fase il gruppo di coach Firenzani è stato inserito nel girone 3 ed esordirà domenica alle 14.30 a Chiesina Montalese contro il Rugby Pistoia, per poi ospitare il 20 ottobre alle 14.30 a Fibbiana il Gispi Prato. Dal 10 novembre al 9 dicembre si disputerà poi la seconda fase denominata "ranking" per stabilire le 5 squadre che parteciperanno alla Promozione. Le altre si sfideranno nel trofeo Silvano Gesi.