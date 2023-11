Rugby serie C. L’ErLux sbaglia troppo e cade anche a Carpi

Nuovo ko per l’ErLux Rugby Forlì, che dopo Faenza cade a Carpi 24-17 nella 6ª giornata di serie C Promozione. "Una partita tra due squadre che hanno commesso parecchi errori – ha commentato Jeronimo Gascon, co-coach che segue i 34 – e noi sono costate caro alcune sbavature individuali". Marcatori: 5 punti per Toledo, Perugini e Ceccarelli (una meta a testa); 2 punti per Ghetti (una trasformazione). Altri risultati: Guastalla-Faenza 8-22; Lyons Piacenza-Cus Ferrara 31-7 e Bologna Club-Imola 3-26; riposava Parma. Classifica: L. Piacenza e Imola 24; Parma 21; Cus Ferrara 15; Carpi 10; Faenza 9; Bologna Club 8; Forlì 7 e Guastalla 0.