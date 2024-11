Rugby- Serie C. Sconfitta di misura. Gispi cade a Firenze

Una sconfitta di misura, tutto sommato indolore in quanto la qualificazione alla fase-promozione era già stata messa in cassaforte. E’ quella subita ieri dai Gispi Tigers, nel match esterno contro Firenze andato in scena nel capoluogo toscano e valido per la fase di qualificazione del campionato di Serie C 2024/25 di rugby. I fiorentini si sono imposti per 17-11 al termine di un incontro molto equilibrato, rispettando così il pronostico della vigilia ma con qualche sofferenza di troppo. Tant’è che sono stati proprio gli uomini di coach Vannini a passare in vantaggio per primi, grazie ad un piazzato di Mancini. E dopo una meta dei fiorentini, un’altra meta di Lanzarini ha (ri)portato avanti i pratesi e fissato il punteggio parziale sull’8-5. E quando Mancini ha incrementato ulteriormente il divario con un altro calcio di punizione, il solco sembrava ormai esser stato scavato. Invece, sfruttando il fattore-campo e rifacendosi sotto, Firenze è riuscita prima ad accorciare le distanze con una meta e poi ad effettuare il sorpasso definitivo con un’altra segnatura (poi trasformata) che ha definitivamente fissato il risultato. Doni e compagni hanno ad ogni modo diversi motivi per cui sorridere, per quanto sia arrivata la prima sconfitta stagionale in quattro gare: è emersa una squadra solida che può giocarsela anche contro formazioni qualitativamente superiori, nel pieno della condizioni.

Il bottino sin qui raggranellato parla di tre vittorie, maturate nel mini-girone iniziale (chiuso in prima posizione a punteggio pieno) contro l’UR Montelupo e il Rugby Pistoia. Il terzo successo si è concretizzato contro il Bellaria Pontedera, decretando il passaggio dei Tigers al girone che eleggerà alla fine una delle promosse nella Serie B 2024/25. Un raggruppamento che prenderà il via nelle prossime settimane, considerando sia che la gara con Firenze che la prossima serviranno per il ranking. Ma vincere, si sa, aiuta a vincere. E confermarsi competitivi sarà l’obiettivo primario.

G.F.