Rugby Serie C, si chiude sul 14-14 un match ricco di ’botta e risposta’. Df Ferroviaria fermata sul pari dall’Alessandria

Sofferto pareggio (14-14) della Dr Ferroviaria Spezia contro Alessandria. Gara da subito in salita per gli spezzini, visto che nei primi minuti gli ospiti li sorprendono e vanno in meta (trasformata). Il team di coach Marco Sturlese prende poi in mano le redini del gioco: il pari arriva da una meta tecnica concessa per una serie di falli ripetuti commessi dagli ospiti. La Dr Ferroviaria potrebbe allungare ma Marco Sturlese sbaglia un facile calcio di punizione e un tentativo di drop, il primo tempo si chiude 7-7. All’inizio del secondo ospiti in vantaggio: intercettano la palla e segnano in mezzo ai pali per la successiva trasformazione (7-14). La Dr Ferroviaria non capitola, neppure durante i 10 minuti di inferiorità numerica per espulsione temporanea di Kevin Mazzanti. Marco Sturlese trasforma dalla piazzola ed è il definitivo 14-14. Formazione: Traboco, Mordacci, Vergassola G., Gabrielli, Sacchelli, Sturlese, Moggia, Vergassola P., Bocchia, Del Vecchio, Tendola, Curti, Conte, Battezzati, Mazzanti, Moroni, Melani, Pardi, Kidai, Brozzo, Anzi. Risultati: Tre Rose-Amatori Genova 0-46, Cuneo Pedona -Cus P.O. 19-22, Province Ovest-Imperia 59-5. Classifica: Amatori Genova e Province dell’Ovest 39, Cuneo Pedona 27, Cus P.O. 23, Dr Ferroviaria Spezia 22, Imperia e Urp Alessandria 13, Tre Rose 0. Domenica a Recco, contro le Province dell’Ovest.

Marco Magi