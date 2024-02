Rugby serie C. Tigers, oggi il derby sui campo di Querceto

La pausa è finita, è il momento di tornare in campo. E la ripresa dell’attività agonistica coinciderà con il derby, per una sfida in programma a Sesto alle 15 odierne. I Gispi Tigers si preparano insomma ad affrontare la formazione "cadetta" dei Cavalieri Union. La partita si terrà presso l’impianto sportivo di Querceto e mette di fronte due formazioni che stanno sin qui disputando una buona stagione, appaiate oltretutto anche in graduatoria: tutte e due hanno 6 punti ed occupano la seconda posizione, a tre lunghezze di distanza dall’UR Firenze attuale capolista. Ed entrambe sono reduci da un successo dopo un primo passo falso: il Gispi ha annichilito i Mascalzoni del Canale (41-0) dopo aver perso di misura contro il Vasari Arezzo, i Cavalieri "B" hanno espugnato il campo dell’Olbia riscattando il ko maturato nella tana del Firenze.