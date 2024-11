Rugby Serie C1. Carpi batte anche Imola e resta in vetta al campionato

Prosegue con la seconda vittoria in 2 gare la marcia del Rugby Carpi in vetta al campionato di Serie C Promozione. I Falchi hanno battuto al campo ’Dorando Pietri’ per 15-14 l’Imola, trascinati da un Federico Balboni ’mvp’ della gara e nonostante 30’ giocati in inferiorità numerica per tre cartellini gialli subiti. Nel primo tempo Carpi passa con una punizione di Catellani, poi i biancorossi sfruttano un pallone perso e recuperato da Stipcevic e dalla bella combinazione fra Caliendo e Di Rosa arriva l’assist per la meta di Yiarinakis che vale l’8-0 dei primi 40’. Nella ripresa secondo giallo per Caliendo e con l’uomo in più gli ospiti riescono a segnare due mete mettendo la freccia sul 14-8. La risposta di Carpi è affidata a Pettenati che segna e grazie alla trasformazione di Catellani arriva il 15-14 difeso con grande abnegazione e organizzazione tattica nel finale quando Imola fallisce due volte il piazzato del possibile nuovo sorpasso. "C’è tantissima felicità per un risultato storico – spiega il capitano Filippo Bracchi – perché non avevamo mai vinto con l’Imola. Ci godiamo questo momento con la consapevolezza che la strada è giusta ma ancora lunga". Ora il campionato va in sosta e la formazione guidata da coach Ivanciuc sarà di scena domenica 17 sempre in casa col Cus Ferrara (14,30).