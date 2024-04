Rugby serie C1: domani in casa con Terni. Essepigi Fano leader. Verso lo sprint per la B

E’ il primato nel girone umbro-marchigiano l’obiettivo nel mirino della Essepigi Fano Rugby alla vigilia dell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C1, che per i rossoblù alla ripresa dopo la sosta di Pasqua si concluderà domani ospitando dalle ore 16 la Ternana. Si giocherà però al "Sena Park" di Senigallia e non al "FalconeBorsellino", perché la vera casa dei fanesi è provvisoriamente inagibile per l’intervento di riqualificazione dell’intera area.

La squadra guidata in panchina da Walter Colaiacomo vi si presenterà da prima della classe grazie ai suoi 64 punti conquistati in 15 gare, mentre gli avversari di turno, piegati col risultato di 55-5 all’andata a Terni, sono quarti a quota 37. La più diretta inseguitrice di Gabriele Breccia e compagni è invece il Città di Castello, che, accusando solamente due lunghezze di ritardo, li scavalcherebbe in caso di una loro sconfitta e di una propria vittoria sul fanalino di coda Amatori Ascoli. "Il campo nuovo rappresenta un po’ un’incognita ed anche il fatto che la Ternana possa venire a giocare spensierata, non avendo più nulla da chiedere alla classifica, ci deve indurre ad approcciare questa partita nel miglior modo possibile – osserva Franco Tonelli, l’esperto allenatore della mischia rossoblù –. Vincere e chiudere in testa la regular season per noi è infatti molto importante, perché, oltre che per una questione di orgoglio, vorrebbe dire avere probabilmente più chance di promozione in B andando poi ad incontrare la seconda del girone emiliano-romagnolo anziché la prima. Già da tempo predico che dobbiamo vivere queste sfide come delle finali, cosa che magari sul piano caratteriale c’è venuta più facile contro Ancona e Pesaro trattandosi di derby. Contro Terni in questo senso mancherà lo stimolo dato dal campanilismo, ma bisognerà comunque affrontarla con lo spirito giusto anche per prepararci al meglio per gli spareggi".

b. t.