Rugby serie C1. Essepigi Techfem torna in campo

Riprenderà domani, dopo un mese di pausa invernale del campionato, il cammino della Essepigi Techfem Fano Rugby verso il traguardo della qualificazione alla Poule Promozione di C1. Ai fanesi mancano solamente due tappe per completare il percorso nella fase regionale, che al momento li vede occupare il secondo dei due posti validi per poter proseguire poi la corsa per il salto di categoria. Il duello per l’ultimo pass a disposizione è con l’Unione Rugbistica Anconitana, messa alle spalle dai rossoblù grazie al 17-0 inflitto ai dorici proprio il 15 dicembre scorso prima della sosta. Per conservare l’attuale posizione, alla squadra allenata da Andrea Nucci servirebbe intanto una vittoria col bonus offensivo sul campo del fanalino di coda Ascoli nella prossima giornata. Dopodiché sarà un po’ giudice della sfida anche la capolista Pesaro, dovendo far visita all’Unione Rugbistica Anconitana e ricevere quella della Essepigi Techfem.

"Con scelta dei ragazzi non ci siamo praticamente mai fermati durante le feste", dice coach Nucci. Si comincia con il debutto nell’Interregionale 2 dell’Under 18 Fano/Sena nell’atteso derby col Pesaro Rugby di oggi alle 17 al "Toti Patrignani". Invece l’Under 16 Fano/Sena di Alessio Conti, Nicola Bargnesi e Daniel Nwigwe, domani alle 11 sarà a Senigallia dopo il successo con Jesi.

b. t.