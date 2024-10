Rugby serie C1. La Essepigi Techfem fa sul serio: espugnata Macerata, ora Ancona

E’ ancora vincente in trasferta la Essepigi Techfem Fano Rugby che dopo aver espugnato per 22-7 il campo della Dinamis Falconara, si è presa 5 punti anche a Macerata, imponendosi per 40-8 sui padroni di casa nella seconda giornata del girone marchigiano di serie C1. "Abbiamo subito indirizzato la gara con due mete nei primi 10’ di gioco – spiega il capitano dei fanesi Gabriele Breccia, in rossoblù dal 2011 –. La mischia dominante ha fatto la differenza in un fondo reso pesante dalle piogge copiose della settimana scorsa, poi siamo stati bravi a tenere il ritmo alto con i trequarti ed a non mettere mai in discussione il risultato. Questo ci dà consapevolezza dei nostri mezzi e conforto sulla bontà del lavoro svolto in preparazione e durante la settimana, proseguendo quindi sulla strada intrapresa per cercare attraverso gli allenamenti di crescere ancora ed essere sempre al massimo la domenica in partita". La squadra affidata da questa stagione alla conduzione tecnica di Andrea Nucci adesso si prepara alla sfida di domenica fuori con l’Unione Rugbistica Anconitana che hanno vinto 44-3 in casa sugli stessi maceratesi e 43-9 sull’Ascoli a domicilio: gara (14,30) sul sintetico del "Mandela". "Ci aspettiamo una sfida in cui si lotterà centimetro per centimetro", dice Breccia.

b. t.